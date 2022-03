Giordano: «Derby del '76 giocato per Maestrelli, sulle vigilie...»

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha parlato di Maestrelli e di come viveva le vigilie prima dei Derby: le sue parole

Intervistato da Il Cuoio, Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha svelato alcuni aneddoti sui suoi Derby, in particolare quello del 1976:

«Il derby per Maestrelli del ’76 lo giocammo sapendo che il mister era in condizioni gravissime. Poi infatti arrivò la notizia della sua morte. Quel derby lo dedicammo a lui, lo abbiamo vinto con il mio gol e con le parate di Pulici, che fece miracoli incredibili».

VIGILIE – «Come vivevo il pre-derby? Lo sentivo con grande ansia, vivevo a Trastevere, c’era un’atmosfera di goliardia. Non vedevo l’ora di scendere in campo per sfogarmi. La domenica poi era bellissimo, a partire dalle coreografie. Il derby andava oltre la semplice partita: rappresentava la città».