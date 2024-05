Giordano NON HA DUBBI: «In estate vanno presi questi giocatori. Sulla corsa Champions...»

Bruno Giordano, leggenda della Lazio, ha parlato del calciomercato dei biancocelesti e delle chance Champions League

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Bruno Giordano ha parlato così della corsa Champions League in campionato e del prossimo calciomercato Lazio:

PAROLE – «Direi che la Lazio ha ancora il 10-15% di chance di andare in Champions. Rivoluzione sul mercato? No. Servono acquisti mirati per il sistema di gioco di Tudor, però in rosa ci sono buoni elementi. Serve qualcuno sulla fascia sinistra, c’è bisogno di due difensori in più e una punta».