Giordano: «Gara sporca non nelle corde della Lazio, senza Immobile...»

Bruno Giordano ha analizzato la gara di domani tra Porto e Lazio: ecco le parole dell’ex attaccante biancoceleste

Bruno Giordano ha commentato la gara di domani, tra Porto e Lazio, segnata dall’assenza di Immobile tra le fila biancocelesti. Ecco le sue parole per le frequenze di Radiosei:

ASSETTO – «Senza Immobile la sfida col Porto è ancora più complicata. Mancherà il giocatore che tiene costantemente in apprensione le difese avversarie, ma la Lazio deve fare di necessità virtù, magari mettersi a specchio con un 4-4-2 alzando Milinkovic. Questo modulo ti permette di coprire meglio il campo e di sprecare meno energie. Loro giocano molto bene, sono una squadra importante di blasone internazionale che però non rinuncia a puntare sui giovani».

LAZZARI – «Vista la muscolatura leggera, può anticipare i tempi di recupero. È chiaro che anche la sua assenza ha un peso specifico importante».



GARA – «Il cambio della regola del gol in trasferta può permetterti di chiuderti un po’ di più, senza cercare per forza il gol che può cambiare gli equilibri, anche se non credo che Sarri lo farà vista la sua filosofia. È anche vero che la Lazio non ha proprio la ‘partita sporca’ nelle sue corde. Penso che loro ci attaccheranno, hanno il pubblico dalla loro e vorranno sfruttare l’occasione per segnare subito e indirizzare la partita».