Giordano: «Le parole di Lotito sono sconvolgenti per la storia della Lazio»

Bruno Giordano ha commentato le parole di Lotito in riferimento ai tifosi della Lazio, per le frequenze di Radiosei

Ai microfoni di Radiosei, le parole di Bruno Giordano:

RAPPORTI – «La Lazio ha poche ‘amicizie’ in Italia. La Salernitana non ha prodotto grandi risultati quando era in mano a Lotito. Manca saper coltivare i rapporti per mandare giocatori in prestito. Parlo di bonus legati al rendimento per la squadra che ti valorizza il giovane. Il settore giovanile in generale, è una risorsa troppo importante e va sfruttata. Non solo per l’orgoglio di vedere un tuo giocatore esordire in prima squadra e tornare utile alla causa, ma anche per poter fare delle operazioni di mercato. Questo è fondamentale, per la grande e la piccola realtà».

PAROLE LOTITO – «Nessun presidente fa questo tipo di dichiarazioni. Le trovo sconvolgenti, nei confronti della storia della Lazio. Forse Lotito si dimentica che prima di lui, la Lazio è stata la squadra più forte del mondo. Sono cose dilettantistiche, è brutto che il presidente della Lazio parli così della sua gente, come se ne stesse parlando al bar».