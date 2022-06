Lotito: «Ho abituato troppo bene i laziali. Non vendo sogni ma realtà!»

Claudio Lotito ha parlato oggi a Viterbo a margine di un evento elettorale: le dichiarazioni del presidente della Lazio

TIFOSI LAZIO E TIFOSI ROMA – «Io non sono abituato a vendere sogni, bensì realtà. I tifosi hanno ragione dal punto di vista passionale a dire che la squadra sia un loro patrimonio, dal punto di vista della gestione non è così. I laziali sono particolari, forse li ho abituati troppo bene. I romanisti invece sono contenti anche se va male. A inizio stagione partono per vincere il campionato, ma poi si accontentato di lottare per altre posizioni. Noi laziali invece siamo diversi».