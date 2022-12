Bruno Fernandes si sfoga alla luce della sconfitta di ieri contro il Marocco soffermandosi sul direttore di gara

L’eliminazione da un mondiale è un dolore lacerante per un calciatore visto che è il primo obiettivo che si pone. Lo sa bene Bruno Fernandes, il quale si sfoga prendendosela con l’arbitro della gara argentino.

PAROLE – «Non so se daranno la coppa all’Argentina ma dico quello che penso e possono andare a quel paese. Perché siamo stati arbitrati da un argentino, nazione ancora in gioco, e non ci sono quelli portoghesi?»