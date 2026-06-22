Contestazione Lazio, la tifoseria chiama all’adunata: nuovo evento tra il 2 e il 5 luglio

Contestazione Lazio, cresce l’attesa per la nuova iniziativa dei tifosi biancocelesti che resta apertamente contro il presidente Claudio Lotito

La contestazione dei tifosi della Lazio è pronta a vivere una nuova tappa. Nei prossimi giorni, infatti, dovrebbe essere annunciato un appuntamento importante da parte della tifoseria organizzata biancoceleste, che attraverso i propri canali social ha anticipato l’intenzione di chiamare a raccolta il popolo laziale. Un messaggio netto, diretto, pensato per alzare il livello dell’attenzione e preparare una nuova manifestazione di dissenso in un momento particolarmente delicato per l’ambiente.

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Contestazione Lazio, il messaggio social della tifoseria organizzata

Il post pubblicato sulle pagine social della tifoseria organizzata non lascia spazio a troppe interpretazioni. Il tono è quello della mobilitazione, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di sostenitori della Lazio. Nel comunicato si legge: «Massima attenzione. Massima partecipazione. Annunceremo presto un evento importante. Ogni laziale che ha a cuore le sorti della nostra storia, avrà la possibilità di mostrare il proprio dissenso, di dimostrare da che parte sta!». Tenetevi liberi, tra il 2 e il 5 luglio, chiameremo tutti all’adunata! Avanti Lazio! Avanti Laziali!».

Una chiamata compatta, che punta a dare continuità alla protesta e a mantenere alta la pressione attorno al futuro del club biancoceleste. La contestazione dei tifosi della Lazio si conferma così uno dei temi più caldi dell’estate. La scelta di annunciare un nuovo evento attraverso i social dimostra la volontà della tifoseria di organizzarsi con anticipo e di rendere visibile il proprio stato d’animo. Il comunicato:

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