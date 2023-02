Brescia-Lazio Women, le parole di Colombo alla vigilia della partita. La centrocampista biancoceleste ha parlato della gara di domani

Intervistata da Lazio Style Channel la centrocampista capitolina, Colombo, ha parlato della sfida che affronteranno domani col Brescia. Le sue parole:

PAROLE– «Domani affrontiamo una squadra complicata, all’andata abbiamo raccolto solo un punto a causa di un gol subito all’ultimo minuto. Vogliamo vincere per inziare al meglio il girone di ritorno. Rispetto ad inizio stagione, il gruppo ha migliorato la propria compattezza. Abbiamo tutte lo stesso obiettivo, quello di raggiungere ciò che ci siamo prefissate a inizio campionato. Siamo cresciute sotto il profilo dell’aggressività, abbiamo un gran desiderio di far bene. Personalmente, nel girone di ritorno vorrei trovare il secondo gol stagionale (ride n.d.r.). In ogni caso, l’importante è aiutare la sqaudra nel portare a termine il campionato nel migliore dei modi»