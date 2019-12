Brescia Lazio, al Rigamonti anche la Nord è sold out

Grande pubblico allo Stadio Rigamonti, per Brescia-Lazio. Dopo il tutto esaurito del Settore Ospiti, anche la Curva Nord è sold out

Non solo il Settore Ospiti, per Brescia-Lazio si va verso il tutto esaurito. A comunicarlo è la società delle rondinelle, tramite il sito ufficiale:

«In vista del prossimo appuntamento di Serie A che, domenica 5 gennaio alle ore 12.30, vedrà il Brescia sfidare la Lazio al Rigamonti, annunciamo con grande piacere che, dopo quelli per il Settore Ospiti della Curva Sud, anche i biglietti per la Curva Nord sono esauriti.

I rimanenti titoli per tutti gli altri settori sono disponibili sia al Brescia Calcio Official Store (via Solferino 51a, Brescia) sia online sulla piattaforma Ticketone».