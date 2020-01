Brescia Lazio, i numeri dei precedenti

Il 2020 della Lazio si apre a Brescia all’ora di pranzo. Scopriamo come sono andate le precedenti sfide contro le rondinelle

Tra poco più di 48 ore, la Lazio riprenderà il suo cammino in Serie A da Brescia. Le rondinelle ospiteranno i biancocelesti per la prima partita del 2020.

La sfida non si presentava da 10 anni, con i lombardi assenti dal campionato cadetto dalla stagione 2010/11. Al Rigamonti i capitolini hanno vinto le ultime due sfide, mentre l’unica sconfitta risale al 2004. In generale la Lazio ha mantenuto la porta inviolata in tutti gli ultimi 4 confronti con i bresciani, come riportato da WhoScored.com. I numeri sono a favore della squadra di Inzaghi, anche se questo match presenta molte insidie.