Brandt proposto alla Lazio! Possibile colpo a zero dopo la fine dell’esperienza con il Borussia Dortmund

Julian Brandt potrebbe diventare un nuovo giocatore della Lazio con una comoda operazione a parametro zero: ecco cosa filtra verso la prossima stagione

La prossima finestra di calciomercato estivo potrebbe riservare una sorpresa significativa per la Lazio. Secondo le ultime indiscrezioni riportare da Il Messaggero, per il club biancoceleste è stato offerto Julian Brandt, centrocampista offensivo libero dal contratto col Borussia Dortmund a fine stagione.

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Brandt alla Lazio: proposta e contesto

L’esperto trequartista tedesco classe ’96 vedrà il proprio contratto con il Borussia Dortmund scadere il 30 giugno 2026, diventando così un parametro zero interessane per diverse squadre. Il suo entourage avrebbe presentato la candidatura di Brandt a varie società, compresa la Lazio, nell’ottica di trovare una nuova destinazione dopo la lunga esperienza in Bundesliga.

La proposta è particolarmente interessante perché eliminerebbe il costo del cartellino, un fattore di rilievo per una società attenta alle dinamiche economiche come quella capitolina. La possibilità di ingaggiare un giocatore di qualità senza versare alcuna cifra per il trasferimento potrebbe essere un vantaggio competitivo rispetto ad altri club.

Il profilo di Brandt e l’interesse della Lazio

Julian Brandt è noto per la sua versatilità offensiva: può agire da trequartista puro, ma anche spostarsi sulle corsie esterne o come mezzala creativa. Nell’ultima stagione con il Borussia Dortmund ha continuato a fornire un contributo offensivo importante: complessivamente nel corso della stagione ha collezionato 41 presenze, con 11 gol e 4 assist che ne hanno confermato la capacità di incidere nella trequarti avversaria.

Per la Lazio, che ha vissuto un’annata altalenante e punta a rinforzare il reparto offensivo senza gravare eccessivamente sul bilancio, un profilo come quello di Brandt può rappresentare una soluzione pratica e di spessore. Tuttavia, non è l’unica big italiana ad aver mostrato interesse: anche la Roma sarebbe sulle tracce del giocatore, così come altri club come l’Atletico Madrid che valutano il tedesco libero a parametro zero.

Possibili ostacoli e scenari futuri per la #Lazio

Nonostante l’assenza di costi di trasferimento, il nodo principale resta rappresentato dall’ingaggio. Le richieste salariali di Brandt — che si attestano su una cifra potenzialmente elevata per gli standard laziali — potrebbero rappresentare un freno alla trattativa. Inoltre, la concorrenza di club di vertice in altri campionati europei potrebbe complicare l’operazione, soprattutto se il tedesco mirasse a progetti sportivi più ambiziosi!

In conclusione, l’eventuale arrivo di Julian Brandt alla Lazio resta un’ipotesi concreta: profilo interessante, costo dell’ingaggio da valutare e concorrenza internazionale sono i principali aspetti che determineranno l’evoluzione di questa suggestione di mercato.

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