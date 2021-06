Brandt Lazio, frenata nella trattativa: i biancocelesti non mollano

Novità importanti riguardo la trattativa tra Julian Brandt e la Lazio: l’affare al momento è stato bloccato, ma i biancocelesti non mollano

Ormai era l’obiettivo numero uno della società biancoceleste, che aveva già strappato un accordo per il contratto e si preparava ad affondare il colpo in questi giorni. Tuttavia, la trattativa tra Julian Brandt e la Lazio subisce un’improvvisa frenata.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Marco Rose, il nuovo allenatore del Borussia Dortmund, avrebbe posto il veto al passaggio dell’attaccante in biancoceleste. Dopo il passaggio di Jadon Sancho al Manchester United per 90 milioni di euro, il tecnico vorrebbe valutare bene Brandt e, sicuramente, non si fermerà ad offerte basse. La trattativa, dunque, subisce una frenata: la Lazio, però, non molla e continua a lavorare per il giovane attaccante tedesco. E’ lui il prescelto di Maurizio Sarri.