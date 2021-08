Brandt Lazio, il club biancoceleste continua a seguire l’attaccante tedesco

La Lazio prosegue le sue ricerche sul mercato e continua a monitorare la situazione di Julian Brandt: i dettagli

Si continua a lavorare senza sosta negli uffici di Formello e di Marienfeld per il mercato della Lazio. Il ds Igli Tare vuole rinforzare ulteriormente la squadra e sta lavorando soprattutto per regalare a Maurizio Sarri un nuovo esterno offensivo. Oltre a quello di Xherdan Shaqiri, in queste ore continua ad essere vivo anche il nome di Julian Brandt.

Infatti, nonostante le possibilità di vederlo con la maglia biancoceleste la prossima stagione siano sempre meno, la società continua a monitorare la situazione del giocatore del Borussia Dortmund. Al momento il calciatore sta anche facendo i conti con il Covid, ma sembrava essere entrato nelle grazie di Marco Rose, nuovo tecnico dei gialloneri. Dunque, rimane solo un piccolissimo spiraglio per quest’affare a fine agosto.