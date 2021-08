Brandt Lazio, una pista mai tramontata: la situazione

Brandt è un nome che potrebbe tornare di moda in casa Lazio, vista la caccia al giocatore offensivo: la situazione

L’addio di Correa obbliga la Lazio a passare alla fase due. I biancocelesti sono infatti alla ricerca del sostituto dell’argentino. Il nome caldo sembrerebbe essere quello di Kostic, con Zaccagni principale alternativa.

Ma, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare di moda la pista Brandt. Una pista che sembrava definitivamente tramontata, ma che in realtà la Lazio avrebbe continuato a monitorare. Il 25enne è legato fino al 2024 al Borussia Dortmund, che non avrebbe alcuna intenzione di cederlo, come si può intuire dalla richiesta di 22 milioni. La non titolarità però potrebbe spingere il giocatore a considerare la proposta biancoceleste, cambiando le carte in tavola. Dunque un altro nome si farebbe avanti con prepotenza.