Brandt Lazio, accordo col giocatore trovato: si tratta col Borussia Dortmund

Julian Brandt e la Lazio: l’accordo tra il club e il giocatore è stato trovato, ma adesso c’è da superare lo scoglio Borussia Dortmund

Il calciomercato della Lazio ha preso un’incredibile impennata in queste ultime ore. Con l’affare per il ritorno di Felipe Anderson ormai in dirittura d’arrivo, i biancocelesti stanno facendo dei grandissimi passi in avanti anche nella trattativa per Julian Brandt.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, il club capitolino avrebbe già trovato l’accordo per il contratto con il giocatore: un quadriennale da 3,5 milioni di euro, bonus compresi. Adesso, però, bisogna trattare con il Borussia Dortmund e sperare di chiudere sui 25 milioni di euro. La Lazio è al lavoro e spera di poter accogliere presto l’attaccante tedesco.