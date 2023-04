Braglia su Provedel: «E' un grande lavoratore e merita...»

Braglia, l’ex portiere analizza e commenta il rendimento stagionale di Provedel e rilascia queste dichiarazioni a TMW

Ai microfoni di TMW ha parlato l’ex portiere Braglia, il quale elogia Provedel commentando il suo rendimento stagionale, ecco le sue parole

PROVEDEL – A Roma non è mai semplice mettersi in evidenza nella Lazio, partendo non titolare, è un merito. E’ costante e mi dicono sia un grande lavoratore. Merita tutta la fiducia che Sarri gli sta dando. E’ una sorpresa positiva. Voto 7,5