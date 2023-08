Braglia: «Ci vuole il rispetto dei ruoli, il presidente faccia il presidente». Le parole del dirigente sportivo ed ex giocatore

Ai microfoni di TWM, Simone Braglia ha analizzato la situazione in casa Lazio tra mercato e il vertice che è andato in scena tra Sarri e Lotito. Le sue parole:

PAROLE– «Odio l’ipocrisia di chi è a capo delle società. Questo nervosismo latente c’è e non si può nascondere. C’è qualcosa che non funziona all’interno di una società arrivata seconda lo scorso anno. Ci vuole il rispetto dei ruoli, il presidente faccia il presidente e non il ds. Se si vuole avere un’armonia all’intero per raggiungere degli obiettivi ci deve essere chi sceglie e chi allena ».