Braga Lazio, Stefan Radu presente in Portogallo per supportare la squadra: il messaggio social della bandiera biancoceleste

Questa sera ad assistere a Braga Lazio, ci sarà anche Stefan Radu. L’ex difensore, primatista di presenze in biancoceleste, è ormai una presenza fissa all’Olimpico e in trasferta per sostenere la squadra di Marco Baroni e non mancherà all’ultima partita di Europa League del girone, che dovrebbe dare il primo posto del girone ai biancocelesti. Radu sui propri canali social ha pubblicato una storia in cui si trova nella città portoghese ed è già in clima partita.

Braga Lazio, Radu presente in Portogallo: il messaggio sui social - FOTO 23

PAROLE – «Fino in capo al mondo ti seguiremo».