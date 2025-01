Braga Lazio, la probabile formazione: qualificazione blindata, ma Baroni ha pochissime scelte

Braga Lazio, la probabile formazione di Europa League: Baroni ha la qualificazione in tasca, ma non può permettersi un turnover conservativo, troppe le assenze

Giovedì sera in Braga Lazio i biancocelesti vogliono chiudere al meglio il girone di Europa League che li vede già qualificati agli ottavi e quasi sicuramente da primi nel girone. Nonostante questo Baroni non può prendersi il lusso di far scelte conservative in vista dei prossimi appuntamenti – in primis il Cagliari in campionato – perchè contro i portoghesi non potrà contare su ben 10 giocatori.

Assenti Rovella e Zaccagni per squalifica, Vecino, Patric, Nuno Tavares e Lazzari, infortunati ed infine Hysaj, Basic, Castrovilli e Ibrahimovic, che sono fuori lista UEFA. E quindi scelte obbligate di campo: davanti a Mandas tra i pali ci saranno Marusic, Gigot, Romagnoli e Pellegrini, a centrocampo ancora straordinari per Guendouzi, con al suo fianco Dele-Bashiru chiamato a riscattare la prova opaca con la Fiorentina. In attacco possibile un po’ di turnazione, con Castellanos e Isaksen a riposo e Tchaouna, Dia e Pedro dietro Noslin.