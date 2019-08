LE PAGELLE di Bournemouth-Lazio: splendida doppietta di Correa. Ok il centrocampo, difesa da rivedere

Le pagelle di Bournemouth-Lazio, match vinto dai biancocelesti per 4-3

Le pagelle di Bournemouth-Lazio – Bene l’attacco con Correa (imprendibile e autore di una splendida doppietta) e Immobile, che si intendo alla perfezione e creano un pericolo costante alla difesa inglese. Ok anche il centrocampo con Badelj (soprattutto in fase di impostazione) e Parolo; e sulle fasce con Lulic e Lazzari, già in condizione. Da rivedere il reparto difensivo, nota negativa della serata: male Vavro in occasione del primo gol, colpe sul secondo e sul terzo un po’ per tutti: da Radu a Strakosha. Meccanismi che devono ancora essere perfezionati. Intanto la squadra di Inzaghi vince ancora.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 5.5; Vavro 5.5 (dal 69’ Wallace 5) Acerbi 5, Radu 5.5 (dal 69’ Patric 5); Lazzari 6, Parolo 6.5, Badelj 6 (dal 77’ Cataldi s.v.), Luis Alberto 6.5 (dal 81’ Anderson s.v.), Lulic 6.5 (dal 76’ Jony s.v.); Correa 7.5 (dal 76’ Adekanye s.v.) Immobile 6.5.