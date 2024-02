Borja Valero dice la sua sul momento della Lazio: l’analisi del centrocampista spagnolo dopo la sconfitta di Bergamo

Borja Valero ha così parlato a Dazn dopo Atalanta Lazio.

LE PAROLE – «Il percorso della Lazio era positivo. C’è qualche mancanza in avanti, però questa è una partita a sè. Giocare contro l’Atalanta non è facile. Non c’è da preoccuparsi se alla prossima c’è però una reazione».