Bonucci Lazio, il difensore ci è rimasto male: quella decisione della famiglia dice tutto. Sarri si è opposto al trasferimento

Come scrive il Corriere dello Sport Leonardo Bonucci si è trasferito tutt’altro che volentieri all’Union Berlino. Detto che la volontà del giocatore come noto era quello di restare alla Juventus, Leo ha aspettato fino all’ultimo il calciomercato Lazio. Lotito era molto convinto di trovare un modo per fare l’operazione e Sarri più restio. Dopo l’ultimo contatto di ieri mattina, percependo che il tempo di attesa si sarebbe allungato ancora e che il patron biancoceleste era forse rallentato dalle reticenze del suo tecnico (cosa che tra l’altro Bonucci poteva intuire), è arrivato il decisivo sì ai tedeschi.

Certo è che se la Lazio avesse aperto ieri Bonucci (al netto anche delle sue parole di ieri a Ciampino) in Germania non sarebbe andato: peraltro la sua famiglia resterà a Torino. La formula finale è quella del prestito per un anno (che significa lasciare libero il giocatore in scadenza a giugno prossimo) e i tedeschi si sono tenuti un’opzione per il secondo, anche se il giocatore è intenzionato a smettere tra dieci mesi. L’ingaggio percepito sarà di 2,5 milioni, per arrivare ai 5 e dintorni.