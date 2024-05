Bonolis: «Questa Inter una macchina perfetta che ha meritato vincere lo scudetto»

Bonolis, il conduttore televisivo ha espresso il suo parere sulla vittoria dello scudetto dell’Inter: ecco cos ha detto

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara tra Inter Lazio, Paolo Bonolis ha espresso il suo parere sulla vittoria dello scudetto dei nerazzurri

PAROLE – Mi sono vissuto questa bellissima stagione con grande serenità, si percepiva da subito che sarebbe arrivato qualcosa di importante. Poi è arrivato con velocità perché gli altri hanno un po’ mollato mentre noi siamo andati dritti come un fuso. Essere interista? Credo valga per tutti i tifosi, vivere l’attesa di un successo. Ma quest’anno tocca a noi. Ogni giocatore ha portato quello che gli è stato chiesto. I giocatori sembravano un unicum, una mente alveare in cui tutti sapevano cosa fare e dove andare. Quando qualcuno inventava qualcosa gli altri si mettevano in sintonia. Grande lavoro del mister, rosa molto ampia in cui tutti hanno rispettato il proprio ruolo Ognuno ha dato il suo contributo, poi a centrocampo io godo per Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu. Mercato? Va preso un giocatore in attacco. Marotta e Ausilio mi hanno chiesto un prestito…