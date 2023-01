Bonazzoli nel mirino della Cremonese. Il dirigente sportivo Airiedo Braida parla del giocatore e degli obiettivi della società. Le sue parole

Federico Bonazzoli da tempo sotto il mirino della Lazio é sotto lo sguardo attento anche della Cremonese. Ecco le parole del dirigente sportivo Braida ai microfoni di Radio Anch’io Sport

PAROLE– «Bonazzoli è un giocatore interessante per la nostra realtà, sarebbe un giocatore importante, ha un buon numero di gol, siamo un po’ carenti. Ben venga, speriamo ci sia la possibilità di acquistarlo, così come qualcuno altro in difesa e a centrocampo»