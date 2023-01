Bonazzoli Lazio, Sarri gradisce: ma la Salernitana rifiuta lo scambio. Lotito chiamato all’operazione in prestito

Secondo il Corriere dello Sport Claudio Lotito starebbe tentando Federico Bonazzoli. La Lazio ha proposto alla Salernitana lo scambio con Fares, per aggirare i paletti in entrata imposti dall’indice di liquidità negativo.

Doppia operazione in prestito, sino alla fine del campionato, tra due giocatori dall’ingaggio equivalente. Il club campano ha declinato la proposta e bloccato Bonazzoli, il cui nome è stato accostato negli ultimi giorni anche allo Spezia e alla Cremonese. Iervolino e De Sanctis lo accontenteranno solo a patto di monetizzare il cartellino.

Bonazzoli riscuote il gradimento di Sarri. Ha il profilo e le caratteristiche ideali per interpretare il ruolo di vice Immobile, per ora non ci sono spiragli, più avanti si vedrà.