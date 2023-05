Bonanni: «Milinkovic? Non è in questo momento al top». Le parole dell’ex giocatore biancoceleste sul momento che sta affrontando il Sergente

Ai microfoni di TMW Radio Massimo Bonanni ha detto la sua sul momento della Lazio e su Milinkovic. Le sue parole:

PAROLE– «Io avevo detto che la partita col Sassuolo era fondamentale perché col Milan si poteva perdere. Io sono sicuro che farà 12 punti da qui alla fine. L’ho vista contro l’Inter in difficoltà e anche col Milan ma per altri aspetti. Ma sono convinto che ce la farà ad arrivare in Champions. La Lazio ha fatto una partita troppo brutta dal punto di vista caratteriale. Era una partita importante, mi ha dato la sensazione che abbia sempre timore di affrontare i big match ed è un peccato. Milinkovic? Non è in questo momento al top. Rimane un giocatore fondamentale e se dovessero perderlo sarà difficile trovarne uno con le sue caratteristiche »