Bonanni: «Felipe Anderson? Vedevo lui come vice Immobile» Le parole dell’ex giocatore

Intervistato dai microfoni di Radio Roma Sound 90, Massimo Bonanni, ha parlato di Felipe Anderson e della Lazio:

«Felipe Anderson? Questa estate quando si parlava di prendere un esterno ero contento perché vedo lui come vice Immobile. Champions? Aver vinto ed essere già qualificato è un qualcosa che ti dà ulteriore fiducia. Credo però che se la Lazio non dovesse vincere con il Cagliari, la situazione non cambierebbe. La Lazio deve assolutamente provare a rimanere attaccata al treno dell’Europa che conta»