Bonanni: «Felipe Anderson alla Juve? Per la nuova squadra che ha in mente Giuntoli va benissimo». Le parole dell’ex giocatore

L’ex calciatore e allenatore Massimo Bonanni ha parlato dei temi in casa Lazio, ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole per quanto riguarda la situazione di Felipe Anderson.

PAROLE– «Per la nuova Juve che ha in mente Giuntoli va benissimo. Mi dispiace per Chiesa, ma se rimane Allegri deve andarsene. Non sta giocando come dovrebbe con lui e quindi farebbe bene ad andare via dovesse rimanere il toscano ».