Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Bologna e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Dall’Ara”, Bologna e Lazio si sono affrontate nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2021/22. Biancocelesti mai in partita, travolti dai padroni di casa guidati da un ispiratissimo Barrow, protagonista con due assist e un gol. Brutto passo indietro per la squadra di Sarri. Ottimo segnale di ripresa per quella di Mihajlovic.

Sintesi Bologna Lazio 3-0 MOVIOLA

1′ Inizia il match

6′ Primo tiro verso la porta della Lazio. Ci prova Soriano ma calcia alto.

13′ GOL DEL BOLOGNA – Lancio dalla difesa che pesca Barrow che dal limite dell’area trova un grandissimo gol.

16′ RADDOPPIA IL BOLOGNA – Dagli sviluppi di calcio d’angolo di Barrow, Theate anticipa Hysaj e segna il 2-0.

26′ Prima occasione per la Lazio – Felipe Anderson difende un buon pallone in area, appoggia per Muriqi che non riesce a battere Skorupski.

37′ Occasione Lazio – Cross di Pedro colpisce di testa Muriqi ma il tiro è centrale e debole

45’+1 Finisce il primo tempo

46′ Comincia la ripresa

55′ Ci prova Pedro – lo spagnolo stoppa un pallone alzato a campanile da Luis Alberto, calcia in porta però senza dare troppa forza al pallone

68′ TRIS DEL BOLOGNA – Barrow serve Hickey che salta Lazzari e tira in porta e grazie alla complicità di Reina trova la terza rete rossoblù

76′ Espulso Acerbi – Ammonito continua a protestare nei confronti di Massa che lo espelle per qualche parola di troppo

90+4 Finisce il match

Migliore in campo: Barrow PAGELLE

Bologna Lazio 3-0: risultato e tabellino

BOLOGNA – Skorupski; Souamaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow, Arnautovic.

LAZIO – Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro.

ARBITRO: Massa

AMMONITI: 51′ Milikovic Savic; 53′ Souamaoro; 65′ Pedro; 75′ Lazzari; 76′ Acerbi;

ESPULSI: 76′ Acerbi;

MARCATORI: 13′ Barrow; 16′ Theate; 68′ Hichey; 91′ Luiz Felipe; 93′ De Silvestri