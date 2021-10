Moviola Bologna Lazio: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 7ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Bologna Lazio

L’episodio chiave della moviola del match tra Bologna e Lazio, valido per la 7ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Massa.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ Inizia il match

40′ Proteste Lazio – i biancocelesti protestano per un possibilie tocco di mano di Medel in area ma non c’è nulla.

45’+1 Finisce il primo tempo. Dopo 1′ di recupero Massa manda le squadre al riposo.

46′ Comincia la ripresa.

51′ Giallo per Milinkovic – il centrocampista della Lazio trattiene Hickey impedendogli una ripartenza.

53′ Giallo per Souamaoro – il difensore del Bologna fa fallo e poi allontana il pallone.

66′ Giallo per Pedro – lo spagnolo salta con il gomito alto e fa fallo su Dominguez

75′ Giallo per Lazzari – il terzino biancoceleste ferma una ripartenza avversaria

76′ Espulso Acerbi – Ammonito continua a protestare nei confronti di Massa che lo espelle per qualche parola di troppo

91′ Giallo per Luis Felipe – il difensore biancoceleste stende Santander, invevitabile in cartellino

93′ Giallo per De Silvestri – il difensore rossoblù sbraccia in un contrasto di gioco

90+4 Finisce il match