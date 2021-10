Bologna, contro la Lazio difesa a 3. Punto di riferimento ancora Arnautovic

Bologna, contro la Lazio Sinisa Mihajlovic starebbe pensando alla difesa a 3. Davanti però la certezza è sempre Marko Arnautovic

Sinisa Mihajlovic pensa alla rivoluzione contro la Lazio. Dal classico 4231 (all’occorrenza 433), il tecnico serbo sarebbe intenzionato a passare al 3412, sacrificando un esterno ma puntando come sempre alla qualità di Marko Arnautovic davanti.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’austriaco è autentico stakanovista. In 40 giorni sono state 10 le partite ufficiali disputate, dal 16 agosto al 26 settembre ha sempre giocato in Coppa Italia, Nazionale e Serie A. Per raggiungere l’obiettivo di piazzarsi alle spalle delle big, il Bologna ha bisogno dei suoi gol. Finora sono stati 3 in campionato contro Salernitana, Genoa e Empoli, più uno in Coppa Italia, e altri 2 in Nazionale contro Israele e Moldavia.