Bologna, seduta di allenamento pomeridiana per la squadra di Mihajlovic in vista del match di sabato contro la Lazio

Continua a lavorare anche il Bologna nel quartier generale di Casteldebole in vista del match in programma sabato alle ore 15:00 allo stadio Olimpico contro la Lazio.

Buone notizie per Sinisa Mihajlovic che ha visto il ritorno in gruppo in modo completo di Skorupski. Rientrati in parte anche Gary Medel, Nicola Sansone e Federico Santander. Seduta differenziata invece per Soriano.