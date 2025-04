Bodo, l’ad Thomassen: «Dal 2019 le cessioni di giocatori sono state una parte fondamentale della nostra strategia. Ora il nostro obiettivo è questo»

Le parole dell’ad del Bodo che stasera sfiderà in Norvegia la Lazio di Baroni. Ecco le sue dichiarazioni

Frode Thomassen, ad del Bodo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calcio&Finanza in vista della sfida con la Lazio.

PAROLE– «Dal 2019 in poi, le cessioni di giocatori sono state una parte fondamentale della nostra strategia (tra le altre quelle come Jens-Peter Hauge al Milan ed Erik Botheim al Krasnodar, giocatore poi visto alla Salernitana, ndr). In quel periodo, il nostro obiettivo principale era sviluppare giovani giocatori norvegesi e venderli a club europei più grandi. Tuttavia, nel 2022, abbiamo cambiato la nostra strategia. Ora, il nostro focus principale è sulle performance, piuttosto che sulla vendita di giocatori. Questo è stato possibile grazie al supporto finanziario derivante dalle competizioni UEFA – come i premi in denaro e i ricavi dei diritti TV – che sono diventati cruciali per la crescita a lungo termine del club: in pratica i premi UEFA sono molto corposi per il livello economico di campionati al di fuori delle Big5 (Italia, Spagna, Germania, Inghilterra e Francia) e questo consente ai club che stanno stabilmente nelle coppe di creare un divario con le altre squadre della stessa nazione »