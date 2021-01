Blue Monday per la Lazio? Il video del club biancoceleste per i tifosi – VIDEO

La Lazio ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in relazione al Blue Monday, ossia il giorno più triste dell’anno

Oggi è il Blue Monday ossia il giorno più triste dell’anno. Ma non per tutti. Sicuramente non per i tifosi della Lazio ancora inebriati dalla strepitosa vittoria del derby di venerdì sera.

Il club biancoceleste ha cavalcato questa ondai di entusiasmo pubblicando sui suoi canali social il video dell’esultanza liberatoria dello staff e dei giocatori a fine partita aggiungendo: «Come vi sentite in questo Blue Monday?».