Birindelli: «Crisi calcio italiano? Si parla tanto ma zero incentivi e proposte»

Alessandro Birindelli ha parlato a TMW Radio della crisi del calcio italiano: le parole dell’ex difensore della Juve

CRISI – «I club virtuosi, che hanno idee, ci sono ma non vengono supportati. Ci si sciacqua la bocca parlando di ristrutturare i settori giovanili, ma diamo incentivi e possibilità. Portate proposte… Invece no, silenzio assoluto. Aspettando la prossima batosta. I giocatori bravi provengono da società che fanno uno sforzo economico di tasca loro, senza aiuti dalla Federazione. Perché non mettersi intorno a un tavolino e discutere di idee? Si parte da lì. Ma se non c’è mezza proposta, vengono i brividi. Lavoro con un settore giovanile e si denunciano sempre gli stessi problemi… Qualcuno dovrà fare marcia indietro, alzare la mano e dire che non è capace».