Bigon: «Il rigore ha cambiato tutto, abbiamo fatto una buona partita»

Riccardo Bigon dopo la gara contro la Lazio è intervenuto ai microfoni di DAZN . Ecco le sue parole:

MATCH – «Sinceramente nel primo tempo abbiamo fatto una partita accorta subendo poco. Il rigore ha cambiato la partita, un rigore molto dubbio per la dinamica. Nella ripresa abbiamo giocato una buona gara ma ci siamo aperti e la Lazio in contropiede è micidiale. Alla prima occasione hanno segnato e lì la partita è finita. Non è un buon momento ma abbiamo i mezzi per rialzarci. Dobbiamo metterci sotto e lavorare per ritrovare la nostra identità»

RIGORE – «Il rigore cambia tutto, è sempre così. Nel primo tempo la Lazio faceva la partita ma ci hanno creato pochissimi pericoli. Avevamo impostato la gara così, loro avevano giocato tre giorni fa e nel secondo tempo avrebbero potuto stancarsi. Peccato».

MERCATO – «I giovani arrivati dal mercato giocano più spensierati, in particolare Kasius. Soffermarsi sui singoli oggi però è inutile, dobbiamo stare più sereni e compatti. Dobbiamo lavorare bene questa settimana e preparare i prossimi impegni che sono importantissimi»

STAGIONE – «Il rischio è quello di non finire la stagione come l’abbiamo cominciata. Vorremmo fare lo stesso percorso del girone di andata. Certamente abbiamo avuto un mese di gennaio duro, ora ci stiamo riprendendo, abbiamo recuperato tanti giocatori. Senza il rigore avremmo visto una partita diversa».