Biglietti Southampton Lazio, al via la vendita dei tagliandi: tutti i dettagli. Gli ultimi aggiornamenti

La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i tagliandi in occasione dell`amichevole contro il Southampton, in programma mercoledì 7 agosto alle ore 19:30 locali (20:30 italiane, ndr) presso il St. Mary`s Stadium di Southampton. Come riportano i canali ufficiali del club.

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO