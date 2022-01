Biglietti Lazio-Udinese, da domani in vendita i tagliandi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sta per prendere il via l’avventura in Coppa Italia per la Lazio. Ed ecco che nella giornata di domani parte la vendita della sfida contro l’Udinese. Ad annunciarlo, sul proprio sito, la stessa società biancoceleste:

«La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di giovedi 13 gennaio saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di Coppa Italia Frecciarossa LAZIO – UDINESE in programma martedi 18 gennaio alle ore 17:30. La vendita sarà libera per tutti da subito (chi non lo avesse già utilizzato, potrà scontare il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket):

Date e orari della vendita:



Dalle ore 16:00 di giovedi 13 gennaio fino alle ore 17:30 di martedi 18 gennaio.

Sarà possibile acquistare i tagliandi presso:

– ON-LINE tramite il circuito Vivaticket (solo on-line si potrà utilizzare i voucher abbonati)

– Punti vendita Vivaticket (qui non sarà possibile utilizzare i voucher abbonati)

– Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella entrambi con accompagnatori, si potranno

acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900».

SETTORI E PREZZI: