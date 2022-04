Biglietti Lazio Milan, Lotito pensa ai numeri e i tifosi si allontanano

Biglietti Lazio-Milan, Lotito preferisce la fredda logica dei numeri e i tifosi alzano la protesta: la Curva Nord non si riempirà

La Lazio ha messo in vendita i biglietti per la gara contro il Milan e le proteste non sono tardate ad arrivare. Gli Ultras hanno diramato un duro comunicato con cui hanno contestato la tabella dei prezzi e sottolineato che la Curva Nord non sarà riempita.

Come riporta Il Messaggero, Lotito avrebbe preferito la fredda logica dei numeri pensando all’incasso, piuttosto che premiare quei tifosi presenti ogni domenica. Il patron sarebbe rimasto scottato dalla poca affluenza stagionale: secondo il quotidiano, la media spettatori si aggira attorno 20.000 paganti, sesta affluenza della Serie A. Anche quando il prezzi sono stati popolari, la Lazio non ha mai registrato il pienone.