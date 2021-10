A due giorni dalla sfida, fanno parlare il numero dei biglietti venduti per Lazio-Marsiglia: ecco tutti i dettagli

Archiviata la bella vittoria di sabato contro l’Inter, la Lazio si rituffa nell’avventura in Europa League. I biancocelesti giovedì ospiteranno il Marsiglia e l’attenzione si concentra anche sul numero di presenti allo stadio Olimpico.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, sarebbero già stati venduti ben 3200 biglietti. Il numero è stato calcolato tenendo in considerazione l’assenza dei tifosi francesi per motivi di ordine pubblico. Ed è per questo che anche i biancocelesti non potranno partire per la Francia per la gara di ritorno.