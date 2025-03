Biglietti Lazio Bodo Glimt: ecco quando partirà la vendita..

Condividi via email

Biglietti Lazio Bodo Glimt: tutti i dettagli in vista della sfida di Europa League. Le ultime novità

Di seguito il comunicato della Lazio sulla vendita dei biglietti.

COMUNICATO– La S.S. Lazio comunica che dalle ore 16:00 di martedi 25 marzo saranno messi in vendita i biglietti per la gara dei Quarti di Finale di UEFA Europa League Lazio-Bodø/Glimt, in programma giovedi 17 aprile alle ore 21:00.

Fase 1: prelazione riservata a tutti gli abbonati Classic e Global della stag. 2024-25 sul proprio posto dalle ore 16:00 di martedi 25 marzo fino alle ore 23:59 di di giovedi 27 marzo:

per i possessori della Lazio Card Millenovecento inserire il codice della tessera che inizia per 032….;

per i possessori della Eagle Card, inserire il codice della tessera che inizia per EAG…..;

Limite di vendita: un solo biglietto ad abbonato.

Fase 2: vendita libera dalle ore 12:00 di venerdi 28 marzo.

Limite di vendita fino a 4 biglietti a transazione.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

