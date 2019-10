Biasin: «Ribery voleva vincere con la Lazio. Si è arrabbiato perchè…»

Il giornalista Fabrizio Biasin è tornato a commentare l’episodio con protagonista Ribery al termine del match Fiorentina-Lazio

Un gesto da censurare, per giunta da un calciatore inaspettato. Franck Ribery è stato squalificato dal giudice sportivo per i fatti accaduti al termine di Fiorentina-Lazio. L’episodio è stato commentato anche da Fabrizio Biasin, giornalista sportivo, per tuttomercatoweb. Ecco le sue parole: «L’attaccante voleva eccome vincere contro la Lazio. Si è arrabbiato per la sostituzione, ha litigato col suo allenatore ed ha spinto un assistente. Poi si è ricordato di essere un campione e ha chiesto scusa a tutti. Ma il giudice sportivo è stato (giustamente) inflessibile, dando tre giornate di stop per il francese».