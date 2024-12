Bezzi: «La Lazio si sta dimostrando la rivelazione di questo campionato e Baroni un vero leader»

Bezzi, il giornalista commenta la situazione dei biancocelesti alla luce della vittoria di ieri della squadra di Baroni con il Napoli

Ai microfoni di TMW Radio ha parlato Gianni Bezzi, il quale ha espresso il suo parere sulla situazione della Lazio, alla luce della vittoria di ieri dei biancocelesti importante per il vertice contro il Napoli

PAROLE – La Lazio è la vera rivelazione del campionato insieme alla Fiorentina e Baroni è il leader assoluto. Mi sto ricredendo. Nessuno poteva dirlo a inizio stagione. Come mai Baroni è arrivato così tardi in un club importante? E’ bravo, ha toni pacati, soprattutto è riuscito a dare una lezione a Conte, il quale in questo momento sta vivendo la sua prima crisi della stagione. E’ un Napoli ridimensionato, ha sottovalutato la Coppa Italia per spingere sul campionato, ha mandato in campo 11 giocatori nuovi ma anche Baroni ha fatto un turnover pesante e al contrario ha gente di gamba