Berni: «Champions? Favoriti non ce ne sono». Le parole dell’ex portiere di Lazio e Inter sulla semifinale di Champions che vedrà scontrarsi le due squadre milanesi

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l’ex portiere di Lazio e Inter, Tommaso Berni, ha parlato della semifinale di Champions che vedrà scontrarsi le due squadre di Milano. Le sue parole:

PAROLE– «Sicuramente sarà una partita particolare, molto più sentita, anche se, devo essere sincero, penso che una semifinale di Champions penso che di tensione ne porti già di per sé in qualsiasi partita. Favoriti non ce ne sono e lo dico perché ho avuto la possibilità di vivere tutti i più bei derby d’Italia dalla panchina: Lazio-Roma, Sampdoria-Genoa, Torino-Juventus e Inter-Milan. Mancano ancora tante partite, l’importante sarà arrivare nella forma migliore. Sarà un match bellissimo e spettacolare »