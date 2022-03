Bernardeschi Lazio, l’ostacolo può essere l’ingaggio?

Bernardeschi sembra esser finito nel mirino della Lazio. Ma l’ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio

L’ex Fiorentina infatti attualmente percepisce alla Juve circa 4 milioni a stagione. Per rinnovare con i bianconeri avrebbe chiesto la stessa cifra. Dunque, a meno che non decida di rivedere a ribasso le sue richieste, il suo arrivo a Roma per il momento appare difficile.