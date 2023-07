Bernabè: «Sono tanti anni che sono alla Lazio, che ormai è nel mio cuore»

Bernabè, il falconiere biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni esternando la sua emozione e il suo amore per la Lazio

PAROLE – Bellissimo ritiro pieno di tifosi, si respira un’aria bellissima nella Lazio, tutti ci aspettiamo il meglio. Sono 13 anni che sono alla Lazio, la Lazio è nel mio cuore e credo anche io di essere in quello di tutta la gente laziale. La Lazio è la prima squadra della Capitale, le nuove generazioni sono nate già con il simbolo vivo della Lazio, con Olympia. Champions League? Il volo di Olympia non sarà il primo in Champions (il primo nella storia è quello dell’aquila del Benfica, ndr), ma sarà bellissimo