Etrit Berisha: «La Lazio ha potenziale, ma attenzione alla Roma». Ecco le dichiarazioni dell’ex portiere della Lazio sulla situazione

Etrit Berisha, ex portiere della Lazio e attualmente in forza agli svedesi dell’Hacken, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Tuttomercatoweb.com parlando del suo passato in Italia, della situazione attuale del campionato e delle squadre capitoline.

L’ex estremo difensore biancoceleste non nasconde la nostalgia per il campionato italiano: «Un mio ritorno in Italia? In estate c’è stato un tentativo concreto. Certamente, essendo stato tanti anni alla Lazio, un po’ di nostalgia resta. Seguo sempre il campionato con grande interesse e quest’anno è ancora più competitivo: ci sono tante squadre che lottano sia per lo scudetto sia per la salvezza. Se dovesse arrivare l’occasione giusta, mi piacerebbe tornare.»

Berisha ha poi focalizzato l’attenzione sulla Lazio di Sarri, sottolineando sia i punti di forza sia le sfide che attendono la squadra: «La Lazio può fare bene, soprattutto perché ha un allenatore come Maurizio Sarri, che conosce molto bene la piazza. Questo rappresenta un vantaggio enorme per costruire un progetto competitivo e stabile.»

Tuttavia, l’ex portiere non nasconde la difficoltà della concorrenza nella Capitale: «Al contempo, la situazione può diventare complicata, considerando quanto bene sta facendo la Roma. Nella città di Roma c’è sempre quella pressione aggiuntiva dovuta alla storica rivalità tra le due squadre. Ogni partita diventa un test importante e la gestione della tensione è fondamentale.»

Berisha ha poi commentato la situazione più ampia della Serie A, soffermandosi anche sull’esonero di Pioli da parte della Fiorentina: «Gli allenatori purtroppo pagano sempre il prezzo più alto quando le cose non vanno bene. Mi dispiace per quello che è successo a Pioli, perché è una persona eccellente e un allenatore molto preparato. Da fuori è difficile capire cosa stia realmente accadendo alla Fiorentina, ma resta un esempio di quanto sia delicata la gestione di una squadra in Serie A.»

Infine, l’ex portiere biancoceleste ha confermato l’affetto per la Lazio e l’interesse per la Serie A: «Ho sempre un occhio rivolto al campionato italiano. La Lazio ha tutte le carte in regola per fare bene, ma dovrà affrontare ogni sfida con concentrazione e continuità. La pressione della città e la rivalità con la Roma rendono ogni stagione emozionante e difficile allo stesso tempo.»

Con queste parole, Berisha conferma il legame profondo con la Lazio e lascia aperta la possibilità di un ritorno nel campionato italiano, augurandosi di vivere di nuovo l’esperienza nel calcio che lo ha visto crescere e affermarsi.