L’ex arbitro Mauro Bergonzi ha parlato ai microfoni di TMW Radio facendo la moviola del match tra Genoa e Lazio

Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha parlato ai microfoni di TMW Radio facendo la moviola del match tra Genoa e Lazio. Secondo l’ex fischietto c’erano due rigori in favore dei biancocelesti.

«Czyborra entra in maniera scomposta su Lazzari: c’erano gli estremi per il rigore, ma per il Var non era chiaro evidente errore. Il braccio di Zappacosta non congruo»