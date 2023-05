Berardi-Lazio, rischio asta: Lotito deve decidere se spendere quei soldi. Il patron deve decidere se fare un investimento di questo tipo per un calciatore non più giovanissimo

Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante del Sassuolo, Domenico Berardi è il primo obiettivo di Sarri per la sua Lazio per quanto riguarda gli esterni d’attacco ma costa tra i 25 e i 30 milioni di euro. Lotito deve decidere se fare un investimento di questo tipo per un calciatore non più giovanissimo (ha 29 anni) e quindi non rivendibile in futuro oppure dirottarli altrove. Vedremo cosa deciderà il Presidente nella sessione di calciomercato estiva.