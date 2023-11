Berardi, altro che Lazio. Capello sicuro: «Lo vedrei bene qui»

Non ha dubbi Fabio Capello, altro che Lazio l’ex tecnico vedrebbe bene Domenico Berardi in un top club di Serie A

Sembra sicuro Fabio Capello, Domenico Berardi sarebbe un ottimo acquisto per la Juventus. Niente Lazio quindi secondo l’ex allenatore che non ha appunto menzionato i capitolini, squadra invece interessata proprio alla stella del Sassuolo nella passata estate. Ecco le parole a La Gazzetta dello Sport.

BERARDI JUVENTUS – «Berardi è il fantasista che manca ad Allegri: Domenico, se ti muovi, ti serve bene. Le sue sono palle veloci e pericolose, non morte. Sarebbe un valore aggiunto per la Juventus. Che trio con Vlahovic e Chiesa: Dusan e Federico non mi sembrano spenti, i gol torneranno».